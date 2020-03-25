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25.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Piyano Yarışması sonuçlandı

Uluslararası Piyano Yarışması’nı kazananlar belirlendi. 4. İstanbul Orchestra’Sion - Uluslararası Piyano Yarışması’na 20 değişik ülkeden 80’i aşkın aday başvurdu.

Piyano Yarışması sonuçlandı

2019 Kasım ayında jüri, video kayıtları üzerinden bir ön seçim gerçekleştirerek 40 adayı belirledi. 7 Mart’ta başlayan yarışmanın elemeleri, bir hafta boyunca Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi’nin Konser Salonu’nda gerçekleşti. Halka açık elemeler çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluştu. 13 Mart saat 15.00 ile 17.00 arasında finale kalan üç yarışmacı, Jüri Başkanı Vahan Mardirossian yönetimindeki Orchestra’Sion eşliğinde final parçalarını icra etti. Aynı gün saat 19.30 ile 20.30’da Notre-Dame de Sion Konser Salonu’nda ödül töreni gerçekleşti. Birincilik Ödülü Güney Koreli Kisuk Kwon’a, İkincilik Ödülü Fransız Aude-liesse Michel’e, Üçüncülük Ödülü  Romanyalı George Todica’ya verildi. Bu seneki yarışmanın yeniliği olan Ali Darmar Ödülü’nü Kisuk Kwon Fantezi adlı eserle kazandı. NDS Gençlik Müzik Ödülü’nü Aude-liesse Michel kazandı.

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