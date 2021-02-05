Poetry dergisine tepki

The Guardian’da yer alan habere göre dergi, şubat ayındaki sayısında hapisteki şairlere adanmış özel bir sayı yayımladı. Ancak dergide, 2014 yılında çocuklara yönelik cinsel istimar görüntüleri bulundurmak, almak ve dağıtmaktan hüküm giymiş ve sonra serbest bırakılmış eski İngiliz edebiyatı profesörü Kirk Nesset’in şiiri de yer aldı. 500’den fazla okur, Nesset’in şiirinin dergiden kaldırımlası çağrısında bulunarak ‘tutuklu kaldığı zamanın çocuk pornografisi ve cinsel saldırıya maruz kalan kurbanlarının yaşam süresine eşit olmadığını’ vurguladı.



Dergi ve derginin bağlı olduğu Şiir Vakfı’nın geçen yıl “Black Lives Matter” eylemlerine karşı verdiği kısa açıklaması okurlar tarafından ‘sulu’ bulunmuş ve 200 kişinin imzaladığı bir mektupla eleştirilmişti. Derginin yazarları da dergiye herhangi bir çalışma sunmaycaklarını söyleyerek yönetim kuruluna tepkisini göstermişti.



