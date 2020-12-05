Pokemon’a rekor teklif

New York Post’ta yer alan habere göre müzayede evi yetkilileri, 1999 yılında piyasaya sürülen ilk baskı “Charizard” isimli kart için verilen tekliflerin satışın yapılacağı tarihten 10 gün önce 170 bin dolara ulaştığını belirtti. Müzayede evi, 13 Aralık’ta son teklifin verileceği kart için 50 bin dolar başlangıç fiyatı belirlemişti.



Kamuya açık satışta en yüksek fiyata alıcı bulan “Pokemon” kartı ise geçen ekim ayında Amerikalı eski rapçi Logic tarafından 183 bin dolara satın alınmıştı.