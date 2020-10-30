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30.10.2020 - 14:30 |

Posta pullarında Atatürk

Araştırmaları ve derlemeleriyle tanıdığımız Süleyman Bulut’un Hacı Bulut’la birlikte hazırladığı Pullarla Atatürk, hem ilgiyle okunacak hem de büyük bir merakla, tekrar tekrar “bakılacak” bir kitap.

Posta pullarında Atatürk

Posta pulları bugün kimimiz için geçmişte kalmış silik bir anı, kimimiz için, “Bir zamanlar mektup yazardık,” diye biraz da hüzünle hatırladığımız bir nostalji, kimimiz için de çok değerli koleksiyon parçalarıdır…

Tarihçiler ve devletler içinse pullar, kültürel ve toplumsal anlamları olan, değerli, tarihî belgelerdir.  Bu küçük ama değerli basılı kâğıtlar, sadece mektupları yerine ulaştırmakla kalmazlar; aynı zamanda, dönemin siyasal, sosyal ve kültürel işaretlerini de üzerlerinde taşırlar.

Bu kitap, pulların bu özelliğinden yararlanarak, Atatürk’ün hayatını bir de pullarla anlatma çalışmasıdır. Çalışmada Osmanlı dönemi (1863-1919), ara dönem (1920-1922) ve Cumhuriyet döneminde (1923- 2020) basılan yüzlerce posta pulundan yararlanıldı.

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