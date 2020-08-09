Prince’in yayınlanmamış bir şarkısı paylaşıldı

Pitchfork’ta yer alan habere göre Prince’in 1987 tarihli albümünün güncellenmiş versiyonu, 25 Eylül’de Warner Bros. aracılığıyla piyasaya çıkacak. Sanatçının mirasçıları tarafından geçen temmuz ayında duyurulan “Sign ‘O’the Times”ın yeni versiyonu, Prince’in çoğu daha önce yayınlanmamış 60 şarkısını ve iki tam konser kaydını içerecek.