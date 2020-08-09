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09.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Prince’in yayınlanmamış bir şarkısı paylaşıldı

Prince’in haklarını korumak için kurulan The Prince Estate, Prince’in yeniden piyasaya sürülecek albümü “Sign ‘O’the Times” öncesi müzisyenin daha önce yayınlanmamış “Cosmic Day” isimli şarkısını Youtube üzerinden müzik severlerle paylaştı.

Prince’in yayınlanmamış bir şarkısı paylaşıldı

Pitchfork’ta yer alan habere göre Prince’in 1987 tarihli albümünün güncellenmiş versiyonu, 25 Eylül’de Warner Bros. aracılığıyla piyasaya çıkacak. Sanatçının mirasçıları tarafından geçen temmuz ayında duyurulan “Sign ‘O’the Times”ın yeni versiyonu, Prince’in çoğu daha önce yayınlanmamış 60 şarkısını ve iki tam konser kaydını içerecek.

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