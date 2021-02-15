Psikanalitik bir bakışla Selma Gürbüz figürleri

Erdem’in yaratıcılığın ruhsal bakımdan yaşamsal önemini Selma Gürbüz’ün yapıtları üzerinden değerlendireceği konuşması, 17 Şubat’ta İstanbul Modern’in YouTube kanalından çevrimiçi ve canlı yayınlanacak. Sergiye paralel düzenlenen yeni etkinliğin konuğu psikanalist ve yazar Nilüfer Erdem olacak. Selma Gürbüz ve yapıtları üzerine daha önce çalışmalar gerçekleştiren Nilüfer Erdem konuşmasında sanatçının yapıtlarıyla kurduğu sahneler aracılığıyla izleyiciyi davet ettiği hatırlama, dönüştürme ve öznelliği tekrar tekrar yeniden kurma deneyimine odaklanacak.