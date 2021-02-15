15.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Psikanalitik bir bakışla Selma Gürbüz figürleri
İstanbul Modern “Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer” sergisi kapsamında psikanalist, yazar Nilüfer Erdem’i ağırlıyor.
Erdem’in yaratıcılığın ruhsal bakımdan yaşamsal önemini Selma Gürbüz’ün yapıtları üzerinden değerlendireceği konuşması, 17 Şubat’ta İstanbul Modern’in YouTube kanalından çevrimiçi ve canlı yayınlanacak. Sergiye paralel düzenlenen yeni etkinliğin konuğu psikanalist ve yazar Nilüfer Erdem olacak. Selma Gürbüz ve yapıtları üzerine daha önce çalışmalar gerçekleştiren Nilüfer Erdem konuşmasında sanatçının yapıtlarıyla kurduğu sahneler aracılığıyla izleyiciyi davet ettiği hatırlama, dönüştürme ve öznelliği tekrar tekrar yeniden kurma deneyimine odaklanacak.