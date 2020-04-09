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09.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘radyo boğaziçi ödülleri’ için başvurular başladı

20 yılı aşkın süredir yayın hayatına devam eden radyo boğaziçi, bu sene 17’ncisi düzenlenecek olan Müzik Ödülleri Töreni için çalışmalara başladı.

‘radyo boğaziçi ödülleri’ için başvurular başladı

radyo boğaziçi ekibi, 17. radyo boğaziçi Müzik Ödülleri adaylarını belirledi. 1 Mart 2019 - 29 Şubat 2020 tarihleri arasında çıkan bütün albüm, single ve EP’leri dinleyip; güncel blog sitelerini, podcastleri, radyo programlarını ve festivalleri inceledi. Bu yıl ilk kez kendi siteleri, www.rbmuzikodulleri.com, üzerinden gerçekleştirilen oylama üniversitenin öğrencilerinin yanı sıra tüm Türkiye’den müzikseverlere ulaşacak. Yaz aylarına kadar devam edecek oylama sürecinin ardından kazanan isimler belli olacak ve kamuoyuna duyurulacak. Ödüller, kazanan isimler ve öğrencilerin katılımıyla Boğaziçi Üniversitesi BÜMED Üst Bahçe’nin büyüleyici atmosferinde takdim edilecek.

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