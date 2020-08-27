MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Rap’çilerin eşyaları müzayedeye çıkıyor
ABONE OL
27.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Rap’çilerin eşyaları müzayedeye çıkıyor

Amerikalı rap sanatçısı Tupac Shakur’un ergenlik dönemine ait aşk mektupları ve The Notorious B.I.G.’in “King of New York” isimli tacı, önümüzdeki ay New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi tarafından açık artırmaya sunulacak.

Rap’çilerin eşyaları müzayedeye çıkıyor

New York Post’ta yer alan habere göre 1970’lerin sonlarından 1980’lerin ortalarına ve 1990’ların ortasındaki ‘Altın Çağ’dan günümüze kadar uzanan hip-hop tarihini kapsayan müzayedede aralarında mücevherler, eski ve modern eserler, posterler, fotoğraflar ve posterlerin de yer aldığı 120’den fazla parçadan oluşan koleksiyon satışa sunulacak. Shakur’un lisedeyken kız arkadaşı Kathy Loy’a yazdığı aşk mektuplarının 60 bin dolar ile 80 bin dolar arasında alıcı bulacağı tahmin ediyor. B.I.G.’in tacının ise en yüksek 300 bin dolara satılacağı tahmin ediliyor. 15 Eylül’de müzayede evinin internet sitesinde yapıcak online satıştan elde edilen gelir, çocuklara müzik eğitimi veren ve kâr amacı gütmeyen Building Beats’e bağışlanacak.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Saldırganla ailece yüzleştik’

‘Saldırganla ailece yüzleştik’

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

Limanda tarihi kokain operasyonu

Limanda tarihi kokain operasyonu

Sıradaki Haber