Rap’çilerin eşyaları müzayedeye çıkıyor

New York Post’ta yer alan habere göre 1970’lerin sonlarından 1980’lerin ortalarına ve 1990’ların ortasındaki ‘Altın Çağ’dan günümüze kadar uzanan hip-hop tarihini kapsayan müzayedede aralarında mücevherler, eski ve modern eserler, posterler, fotoğraflar ve posterlerin de yer aldığı 120’den fazla parçadan oluşan koleksiyon satışa sunulacak. Shakur’un lisedeyken kız arkadaşı Kathy Loy’a yazdığı aşk mektuplarının 60 bin dolar ile 80 bin dolar arasında alıcı bulacağı tahmin ediyor. B.I.G.’in tacının ise en yüksek 300 bin dolara satılacağı tahmin ediliyor. 15 Eylül’de müzayede evinin internet sitesinde yapıcak online satıştan elde edilen gelir, çocuklara müzik eğitimi veren ve kâr amacı gütmeyen Building Beats’e bağışlanacak.