Rebecca Hall’dan sadık uyarlama

Sinema takipçilerine ismini 2006’da Christopher Nolan’ın “Prestij/The Prestige”yle duyuran, 2008’de Woody Allen’ın “Vicky Cristina Barcelona”sıyla kariyer adımlarını sağlamlaştıran İngiliz oyuncu Rebacca Hall, son dönemde gazeteci Christine Chubbuck’ı canlandırdığı “Christine” (2016) ile bir kez daha adından övgüyle söz ettirmişti. 38 yaşındaki oyuncu, büyük bütçeli filmlerle bağımsız yapımlar arasında gidip geldiği ancak hangi filmde rol alırsa alsın bir ağırbaşlılık ve ciddiyet içeren oyunculuğuna yönetmenliği de ekliyor.

Irk ve kimlik...

Saygın İngiliz tiyatro yönetmeni Peter Hall’un kızı olan Rebacca Hall, ilk yönetmenlik denemesi “Passing”i Sundance’te sundu. “Passing”, Hall’un 15 yıldır aklında olan bir proje. Film, 1929 tarihli Nella Larsen romanının aynı adlı uyarlaması. Edebiyat tarihi açısından önemli olan roman, ırk ve kimlik konularına yoğunlaşıyor. Ten rengi açık olduğu için toplumsal hayatta ırk ayrımının sınırlarını “geçebilen” Claire, siyah olduğunu bilmeyen ırkçı Jack’le bir evlilik yapmıştır. Bir gün okul arkadaşı Irene ile karşılaşır ve Harlem’deki siyahların dünyasını özlediğini fark eder. Bu karşılaşma Irene’nin de ırkını inkar etmeden kurduğu dünyayı da altüst edecektir.

Yönetmenlik yolu açık

Hall’un dönemin ırk, sınıf ve cinsellik konularını cesurca işeyen romanı sinemaya uyarlamak istemesinin arkasında ise biraz kişisel bir neden var. Anneannesinin de Claire gibi ırk sınırlarını “geçtiğini” öğrenmesi. Üzerinde 15 yıl çalıştığı ve “puzzle” olarak tanımladığı roman “Passing”e Hall’un uyarlamadaki yaklaşımı sadık. 1929’da geçen film, ırk ayrımcılığının toplumda linçlere uzandığı dönemi, arada kalmış bir karakter üzerinden anlatıyor. George Floyd cinayeti ve ardından geçen yıl yaşananlar, “Passing”i bugünün dünyasında da geçerli kılıyor. Hall, ten renginin tonunun önemli bir faktör olduğu romanı, siyah beyaz bir filme geçirmeyi seçiyor. Ancak tecrübeli görüntü yönetmeni Eduard Grau’ya rağmen filmin siyah beyaz kullanımı beklenen yapım şartlarında değil. Hall, Irene ve Claire’i canlandıran Tessa Thompson ve Ruth Negga’dan incelikli performanslar alırken sakin, ağırbaşlı bir uyarlamaya imza atıyor. “Passing”, dört dörtlük bir film olmasa da seçtiği kaynaktaki isabet ve Hall’un filmin özellikle sakin anlarında sergilediği hüner, oyuncunun yönetmenlik yolunun açık olduğuna işaret.