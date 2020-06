Rembrandt’ın 26 yaş otoportresi satışta

Artnews’te yer alan habere göre Rembrandt’ın 1632 yılında 26 yaşındayken yaptığı bu otoportrenin 15 milyon ile 20 milyon dolar arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyor. Müzayede evi yetkilileri, eserde ressamın üst sınıf görünmesi için beyaz yaka ve siyah keçe bir şapka takmış olabileceğini belirtiyor. Yetkililerin başka bir teorisine göre gelecekteki eşi Saskia van Uykenburgh’un akrabalarını etkilemek için bu yapıtı yapmış olabilir.

Yapıt, 28 Temmuz’da düzenlenecek akşam satışı kapsamında online olarak satışa sunulacak. Rembrandt’ın 2009 yılında “Portrait of a man, half-length, with his arms akimbo” adlı seri 33.2 milyon dolara müzayadede satılmış ve Rembrandt’ın en pahalı eseri unvanını elde etmişti.