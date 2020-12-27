‘Resim ve Heykel’ müzesi açılıyor

Koleksiyonuyla görsel sanatlar alanında 19. yüzyılın sonundan bugüne kadar Türkiye’de değişen sanat anlayışlarına ve belli başlı tarihsel süreçlere tanıklık etme olanağı sağlayan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’ndeki geçen yıl başlayan restorasyon çalışmaları sona erdi. Müze, 28 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle yeniden ziyarete açılıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nin görkemli yapılarından biri olan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin tarihi binasına ve aeserlerine ilişkin yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarına 2019 yılının aralık ayında başlandı. Bakanlığın uzman personelleri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katkılarıyla gerçekleştirilen onarımlar sonucu Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu’nun projesiyle 1927-1930 yılları arasında Türk Ocakları Genel Merkezi olarak inşa edilen yapının özgün hali korunarak restore edildi. Deprem güçlendirmesi yapılan binanın özgün detayları, geleneksel restorasyon teknikleriyle korundu.



Akıllı depo sistemi



Görsel sanatlar alanında Türk sanat tarihinin nadide eserlerini 1980 yılından bu yana bünyesinde barındıran müzenin kurumsal kimliği ve teknik altyapısı, çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak yeniden yapılandırıldı. Kapsamlı envanter çalışmasıyla müze koleksiyonundaki eserlerin detaylı bilgileri dijitalize edilerek kayda alındı. Kondisyon analizleri yapılan eserlerin bir kısmı restore edildi ve çerçeveleri yenilendi.

Restorasyon çalışmaları kapsamında; eserler, ileri teknolojiye sahip, yanmaz özellikli, yeni nesil akıllı depo sistemi ile korunmaya alındı. Müze ve eserlerin devamlı olarak takip edilmesini sağlayan gelişmiş kamera ve alarm sistemi kuruldu.



Milli bir hazine



Görsel sanatlar alanında Türk sanat tarihinin son 150 yıllık serüvenini muhafaza eden milli bir hazine olan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin teşhiri de yenilendi. Yeni teşhirin küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray yaptı. Ziyaretçiler, aralarında Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, İbrahim Çallı’dan Bedri Rahmi Eyüpoğlu’na resim sanatının önde gelen isimlerinin 240 eserinin sergileneceği müzede Türk resim ve heykel sanatının başyapıtlarını yakından görme şansına sahip olacak. Küratör Prof. Dr. Kıymet Giray, kaleme aldığı ve sergiyle aynı ismi taşıyan “Başyapıtlar” kitabında eserlerin hikâyelerinin yanı sıra Müze’nin tarihçesine de yer verdi. Sanatseverler, müze için ilk defa kurulan internet sitesinden (www.arhm.ktb.gov.tr) de müze ve koleksiyona ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşabilecek ve etkinlikleri yakından takip edebilecekler.



Atatürk’ün sevdiği şarkılar



Müze, yenilenen yapısı ve barındırdığı kültürel mirasıyla ulusal ve uluslararası sanat etkinliklerinin de adresi olacak. Müzenin, çağdaş müzecilik anlayışına uygun bir yönetim biçimiyle, etkin ve aktif şekilde gerçek bir kültür sanat merkezi olarak kullanılması planlanıyor.



Açılış programı kapsamında, müzenin konser salonunda Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101’inci yılını anma münasebetiyle düzenlenecek konserde Atatürk’ün sevdiği eserlere yer verilecek.



‘Zaman’sız İzler’ sergisi



Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin yeniden ziyarete açılması çerçevesinde sanatçılara saygı niteliğinde hazırlanan “Zaman’sız İzler” geçici sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İkonik binanın tarihçesi, müzeye dönüşüm hikâyesi, sanat tarihi için de büyük öneme sahip olan emeği geçen sanatçılara ilişkin bilgilerin yer aldığı sergi, 2021 yılının aralık ayına kadar ziyaret edilebilecek.