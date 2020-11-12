Restorasyon faciası: Trump’a benzemiş

Restorasyonu yapan kişinin kimliği henüz açıklanmazken bunun, İspanya’da son yıllarda yapılan kötü restorasyon vakasının üçüncüsü olduğu biliniyor. Kötü restorasyon vakalarından ilki ve en ünlüsü Borja’daki bir kilisenin duvarındaki asırlık İsa çizimine yapılan müdahaleydi. Kilise cemaatinden 80 yaşlarında birisi, dökülen boyayı düzeltmeye çalışmış, daha sonra çizim “Maymun Mesih” ve “Patates İsa” isimleriyle ünlenmiş ve çizimin bulunduğu kilise, turist akınına uğramıştı.