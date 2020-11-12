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12.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Restorasyon faciası: Trump’a benzemiş

İspanya’nın Palencia şehrinde, Katolik Tarım Federasyonu için 1923’te inşa edilen mimari yapının dış cephesindeki heykele yapılan restorasyon sosyal medyada çok sayıda tepki aldı. Bazıları olayda kimsenin sorumluluk almadığından şikayet ederken, bazıları da heykelin yeni halinin ABD Başkanı Donald Trump’a benzetildiğini söyleyerek restorasyonu tiye aldı.

Restorasyon faciası: Trump’a benzemiş

 

Restorasyonu yapan kişinin kimliği henüz açıklanmazken bunun, İspanya’da son yıllarda yapılan kötü restorasyon vakasının üçüncüsü olduğu biliniyor. Kötü restorasyon vakalarından ilki ve en ünlüsü Borja’daki bir kilisenin duvarındaki asırlık İsa çizimine yapılan müdahaleydi. Kilise cemaatinden 80 yaşlarında birisi, dökülen boyayı düzeltmeye çalışmış, daha sonra çizim “Maymun Mesih” ve “Patates İsa” isimleriyle ünlenmiş ve çizimin bulunduğu kilise, turist akınına uğramıştı.

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