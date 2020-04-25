Sağlık çalışanlarına online portre çizimi

BBC’de yer alan video habere göre ağırlıklı olarak portre yapan Croft, koronavirüs salgını nedeniyle portre yapacak insan bulmakta zorlanmaya başladı. Ne yapacağını düşünürken de aklına virüsle en önde mücadele eden sağlık çalışanları geldi. “Onlar bunun çok daha fazlasını hak ediyor” diyen Croft, bunun sonucunda Instagram hesabından açtığı bir yayında sağlık çalışanlarından birinin portresini ücretsiz olarak çizmeyi teklif etti. Sanatçıya ilk başvuranlar birisi de acil servis hemşiresi Harriet Durkin oldu. Kısa bir süre sonra dünyanın dört bir yanından 500 ressam bu projeye dahil oldu ve sağlık çalışanlarının portrelerini çizmeye başladı.