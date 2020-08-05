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05.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sağlıkçılara saygı kitabı

İngiliz yazar Emily Sharratt’ın çocukların pandemi sürecini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlayan kitabı “Health Heroes: The People Who Took Care of the World” önümüzdeki günlerde okurla buluşacak.

Sağlıkçılara saygı kitabı

The Guardian’da yer alan habere göre kitap, koronavirüs salgınıyla en önde mücadele eden sağlık çalışanlarının hikâyelerini konu ediyor. Ayrıca kitap, farklı ülkelerden İngiltere’ye göç eden ve bu süreçte yine sağlık alanında çalışan mültecilerin hayatlarına da değiniyor. Kitabın İngiltere’de satılan her kopyası için NHS Charities Together’a 1 sterlin bağış yapılacak. 

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