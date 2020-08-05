Sağlıkçılara saygı kitabı

The Guardian’da yer alan habere göre kitap, koronavirüs salgınıyla en önde mücadele eden sağlık çalışanlarının hikâyelerini konu ediyor. Ayrıca kitap, farklı ülkelerden İngiltere’ye göç eden ve bu süreçte yine sağlık alanında çalışan mültecilerin hayatlarına da değiniyor. Kitabın İngiltere’de satılan her kopyası için NHS Charities Together’a 1 sterlin bağış yapılacak.