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27.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

SAHA Çavuşoğlu'nun eser üretimine destek veriyor

Çağdaş sanatı destekleme girişimi SAHA Derneği, 11 Temmuz’da ABD’deki Massachusetts Museum of Contemporary Art’ta açılan “Kissing Through the Curtain” başlıklı sergiye Türkiye’den davet edilen Aslı Çavuşoğlu’nun yeni eser üretimine destek veriyor.

SAHA Çavuşoğlu'nun eser üretimine destek veriyor

Alexandra Foradas’ın küratörlüğünde düzenlenen “Kissing Through the Curtain,” çevirinin kısa, aracılı ve kusurlu doğasını, insanın sınırlar üzerinden ve sınırlara rağmen iletişim kurma çabası üzerinden ele alıyor. Aslı Çavuşoğlu’nun sergi içinde bir sergi niteliğindeki “With Just the Push of a Voice” başlıklı yerleştirmesi adını Gabriel Garcia Márquez’in 1975 tarihli “Başkan Babamızın Sonbaharı” adlı romanından alıyor. “With Just the Push of a Voice”, aynı dili konuşan insanlar arasında çevirinin gerekli olduğu durumları inceliyor.

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