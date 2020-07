SAHA Çavuşoğlu'nun eser üretimine destek veriyor

Alexandra Foradas’ın küratörlüğünde düzenlenen “Kissing Through the Curtain,” çevirinin kısa, aracılı ve kusurlu doğasını, insanın sınırlar üzerinden ve sınırlara rağmen iletişim kurma çabası üzerinden ele alıyor. Aslı Çavuşoğlu’nun sergi içinde bir sergi niteliğindeki “With Just the Push of a Voice” başlıklı yerleştirmesi adını Gabriel Garcia Márquez’in 1975 tarihli “Başkan Babamızın Sonbaharı” adlı romanından alıyor. “With Just the Push of a Voice”, aynı dili konuşan insanlar arasında çevirinin gerekli olduğu durumları inceliyor.