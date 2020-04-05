Şahin’den 3. kitap

14 yaşındaki oğlunu Kanada’ya okutmaya gönderen Şahin, evlatlarını gurbete gönderen anne ve babaların duygularına tercüman olmaya çalıştı. Vancouver’da üçüncü kitabını bitiren yazar, kimi zaman hüzünlü, kimi zaman neşeli anlar yaşadığı o günleri okuyucularıyla paylaşırken, “Mutlaka herkesin farklı bir hikâyesi vardır. Ve her hikâye kişiye ve kişiliğe özeldir” dedi.