05.04.2020 - 07:00 |
Şahin’den 3. kitap
Ayşegül Banu Şahin, üç yılda üç başarılı romana imza attı. ‘Bitti Dediğim Yerden -Hercai-‘ ve ‘Gecenin Ayak Sesleri’ ile büyük bir kitleye ulaşan Şahin, son kitabı ‘Canparem Kanada’ya Uçuyor’ ile bir annenin gerçek duygularını satırlara döktü.
14 yaşındaki oğlunu Kanada’ya okutmaya gönderen Şahin, evlatlarını gurbete gönderen anne ve babaların duygularına tercüman olmaya çalıştı. Vancouver’da üçüncü kitabını bitiren yazar, kimi zaman hüzünlü, kimi zaman neşeli anlar yaşadığı o günleri okuyucularıyla paylaşırken, “Mutlaka herkesin farklı bir hikâyesi vardır. Ve her hikâye kişiye ve kişiliğe özeldir” dedi.