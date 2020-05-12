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12.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sait Faik Hikâye Armağanı Baran’ın

Bu yıl 66’ncı kez verilen Sait Fait Hikaye Armağanı’nın sahibi, “Döngel Dünya” (İletişim Yayınları) adlı kitabıyla Ethem Baran oldu.

Sait Faik Hikâye Armağanı Baran’ın

Doğan Hızlan, Prof. Dr. Murat Gülsou, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celal, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel ve Beşir Özmen’den oluşan Seçici Kurul, ödülün gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Sait Faik’in ağırlık verdiği ‘doğa’nın şiirsel bir söylemle inşasına ilişkin biçemini, özgün bir dile getirişle yeniden ürettiği için Ethem Baran ödüle değer görüldü.”

Corona virüsten sıkıldı, salatalık ve havuçtan piyano yaptıEskişehir'de corona virüs sürecinde yaşından dolayı sokağa çıkamayan 7 yaşındaki Ege Yılmaz, bilgisayar programı ve çeşitli teknolojik aletler kullanarak, tuşları havuç ve salatalıklardan oluşan piyano düzeneği tasarladı.
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