Sait Faik’in 66. ölüm yılı

O Ve Ben

Sana koşuyorum bir vapurun

içinden

Ölmemek , delirmemek için...

Yaşamak; bütün âdetlerden uzak

Yaşamak...

Hayır değil, değil sıcak;

Dudaklarının hatırası;

Değil saçlarının kokusu

Hiçbiri değil.

Dünyada büyük fırtınanın

koptuğu

böyle günlerde

Ben onsuz edemem.

Eli elimin içinde olmalı,

Gözlerine bakmalıyım,

Sesini işitmeliyim.

Beraber yemek yemeliyiz

Ara sıra gülmeliyiz.

Yapamam, onsuz edemem.

Bana su, bana e k m e k , bana

zehir;

Bana tat, bana uyku

Gibi gelen çirkin kızım.

Sensiz edeme m !

Yenilik, (1), 15 Aralık

1952-15 Ocak 1953