11.05.2020 - 07:00 |
Sait Faik’in 66. ölüm yılı
Bugün Türkçe edebiyatın en önemli öykücülerinden Sait Faik Abasıyanık’ın 66’ncı ölüm yılı. Biz de onu “O ve Ben” şiiriyle anıyoruz
O Ve Ben
Sana koşuyorum bir vapurun
içinden
Ölmemek , delirmemek için...
Yaşamak; bütün âdetlerden uzak
Yaşamak...
Hayır değil, değil sıcak;
Dudaklarının hatırası;
Değil saçlarının kokusu
Hiçbiri değil.
Dünyada büyük fırtınanın
koptuğu
böyle günlerde
Ben onsuz edemem.
Eli elimin içinde olmalı,
Gözlerine bakmalıyım,
Sesini işitmeliyim.
Beraber yemek yemeliyiz
Ara sıra gülmeliyiz.
Yapamam, onsuz edemem.
Bana su, bana e k m e k , bana
zehir;
Bana tat, bana uyku
Gibi gelen çirkin kızım.
Sensiz edeme m !
Yenilik, (1), 15 Aralık
1952-15 Ocak 1953