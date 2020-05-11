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11.05.2020 - 07:00 |

Sait Faik’in 66. ölüm yılı

Bugün Türkçe edebiyatın en önemli öykücülerinden Sait Faik Abasıyanık’ın 66’ncı ölüm yılı. Biz de onu “O ve Ben” şiiriyle anıyoruz

Sait Faik’in 66. ölüm yılı

O Ve Ben

Sana koşuyorum bir vapurun  

içinden

Ölmemek , delirmemek için...

Yaşamak; bütün âdetlerden uzak

Yaşamak...

Hayır değil, değil sıcak;

Dudaklarının hatırası;

Değil saçlarının kokusu

Hiçbiri değil.

 

Dünyada büyük fırtınanın

koptuğu    

 böyle günlerde

Ben onsuz edemem.

Eli elimin içinde olmalı,

Gözlerine bakmalıyım,

Sesini işitmeliyim.

Beraber yemek yemeliyiz

Ara sıra gülmeliyiz.

Yapamam, onsuz edemem.

Bana su, bana e k m e k , bana

zehir;

Bana tat, bana uyku

Gibi gelen çirkin kızım.

Sensiz edeme m !

 

Yenilik, (1), 15 Aralık              

1952-15 Ocak 1953

 

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