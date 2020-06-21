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21.06.2020 - 07:00 |

SALT 30 Haziran’da açılıyor

COVID-19 salgını nedeniyle 14 Mart’ta geçici olarak kullanıma kapanan SALT Beyoğlu ve SALT Galata yapıları, 30 Haziran’da kamu sağlığını korumaya yönelik yeni uygulamalarla hizmete giriyor.

SALT 30 Haziran’da açılıyor

Güncel salgın yönetimi esasında belirlenen tedbirlerle misafirler, araştırmacılar ve SALT ekibine güvenli ortamlar sağlanması amaçlanıyor. SALT Galata’da 30 Ağustos’a kadar, görsel sanatçı Basma Alsharif’in “Orada Her Kimse” sergisi görülebilecek. Mimarlık, tasarım, sanat, ekonomi, toplum ve kent çalışmalarında SALT Araştırma yayın koleksiyonunu kullanan araştırmacılar mekândan randevuyla yararlanabilir. l KÜLTÜR SANAT

 

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