15.06.2020 - 07:00 |
Salt arşivinden Cengiz Bektaş söyleşisi
60 yıl boyunca kendi deyişiyle “ozan-mimar-yazar” ya da “yüksek mühendis-mimar” olarak üretim yapan ve bu yıl mart ayında hayatını kaybeden Cengiz Bektaş’ın SALT Araştırma ve Programlar’dan Tuğçe Kaplan’ın sorularını cevapladığı söyleşiye çevrimiçi erişilebiliyor. Ekim 2019’dan Şubat 2020’ye uzanan, beş buluşmalık bu uzun sohbette, Bektaş’ın mimari projelerinden seçili bir kısmı, arşivcinin merak duygusuyla yeniden ele alınıyor.
Mimarın pratiği, SALT Araştırma’daki arşivi üzerinden irdelenirken belgeler yeni yorumlamalara açılıyor. SALT’ın PDF formatında erişime sunduğu yayın, Bektaş’ın 1980 öncesi ve sonrası üretimini karşılıklı okuma imkânı sağlıyor. Ayrıca farklı coğrafyalardan fotoğraf ve çizimlerle gerek yapıları gerekse mimariye yaklaşımını kapsamlı şekilde örneklendiriyor. Bektaş’ın çalışmaları SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi bünyesinde incelemeye açılan; proje, çizim ve yazışmaların yanı sıra Mavi Yolculuk harita ve defterleri ile yurt içi ve yurt dışından muhtelif fotoğrafı da incelemek mümkün.