Salt arşivinden Cengiz Bektaş söyleşisi

Mimarın pratiği, SALT Araştırma’daki arşivi üzerinden irdelenirken belgeler yeni yorumlamalara açılıyor. SALT’ın PDF formatında erişime sunduğu yayın, Bektaş’ın 1980 öncesi ve sonrası üretimini karşılıklı okuma imkânı sağlıyor. Ayrıca farklı coğrafyalardan fotoğraf ve çizimlerle gerek yapıları gerekse mimariye yaklaşımını kapsamlı şekilde örneklendiriyor. Bektaş’ın çalışmaları SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi bünyesinde incelemeye açılan; proje, çizim ve yazışmaların yanı sıra Mavi Yolculuk harita ve defterleri ile yurt içi ve yurt dışından muhtelif fotoğrafı da incelemek mümkün.