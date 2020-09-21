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21.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

SALT’ın Perşembe Sineması çevrimiçi

SALT tarafından hazırlanan 2014’den beri devam eden Perşembe Sineması, “EVDE” başlığı altında bu sene ilk kez çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

SALT’ın Perşembe Sineması çevrimiçi

Filmler, Türkiye’den erişime açılacak ve  saltonline.org üzerinden izlenebilecek. 24 Eylül  29 Kasım’da takip edilebilecek “EVDE” programında yer alan 10 film, “sokak kültürünün günümüz şehirlerindeki ‘normal anlayışı’nı nasıl altüst ettiğine” bakıyor. Tahran, Pekin, Lizbon, Tallinn, New York, Hong Kong, Luanda ve Winnipeg’den, sokaklarda doğan; şehri, ritmini ve normallerini dönüştüren renkli ve karmaşık yapılı kültürlere dair belgesel ve kurmaca anlatımlar seçkide yer alıyor.

 

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