SALT’ın Perşembe Sineması çevrimiçi

Filmler, Türkiye’den erişime açılacak ve saltonline.org üzerinden izlenebilecek. 24 Eylül 29 Kasım’da takip edilebilecek “EVDE” programında yer alan 10 film, “sokak kültürünün günümüz şehirlerindeki ‘normal anlayışı’nı nasıl altüst ettiğine” bakıyor. Tahran, Pekin, Lizbon, Tallinn, New York, Hong Kong, Luanda ve Winnipeg’den, sokaklarda doğan; şehri, ritmini ve normallerini dönüştüren renkli ve karmaşık yapılı kültürlere dair belgesel ve kurmaca anlatımlar seçkide yer alıyor.