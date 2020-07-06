San Sebastian’da Cannes 2020’den beş film

İspanya’da düzenlenen ve Avrupa’nın önemli film festivallerinden biri olan San Sebastian Film Festivali’nde François Ozon’un yönettiği “Été 85” ve Thomas Vinterberg’in imzasını taşıyan “Druk” izleyicilerle buluşacak. Litvanyalı yönetmen Sarünas Bartas’ın “Au Crépuscule”, Gürcü yönetmen Dea Kulumbegashvili’nin imzasını taşıyan “Beginning” ve Japon yönetmen Naomi Kawase’nin “True Mothers”ı San Sebastian’da yer alan diğer Cannes 2020 etiketli filmler olarak yer alıyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle gerçekleşemeyen Cannes Film Festivali, seçkisinde yer alan filmleri Cannes 2020 etiketiyle geçtiğimiz ay açıklamıştı.