MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri ‘Sanal’ Cannes marketi planı
ABONE OL
19.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Sanal’ Cannes marketi planı

Koronavirüs nedeniyle festivaller ertelenirken, setler ve dağıtım durmuşken sinema dünyası, en önemli film etkinliği Cannes’ın iptal haberini bekliyor.

‘Sanal’ Cannes marketi planı

Seçkisiyle dünyanın sinema gündemini belirleyen Cannes, dev film marketiyle sinemanın sonraki yıllarının planlanması için de büyük önem taşıyor. Sektörden son gelen haberler, Cannes’ın iptali durumunda sinema sektörünün ‘sanal’ çözümler üzerine çalıştığı yönünde.

Herkes katılacak

Hollywood ve Britanya film şirketleri ve ajanslar, herkesin katılabileceği sanal bir film marketi modeli geliştiriyor. Birkaç hafta önce başlayan planlamada, bitmiş projelerin gösterimi, video konferanslar, birebir pazarlıklar ve online sinemacı sunumları yer alıyor. Bu model üzerinde çalışan büyük ajanslar arasında CAA, UTA, Endeavor Content, ICM Partners; dağıtım şirketleri olarak  FilmNation, Lionsgate, Mad River, Miramax, Mister Smith, Protagonist, StudioCanal ve Wild Bunch bulunuyor. Los Angeles’tan projede yer alan bir yetkili Screen’e, bu modelin bir seçkinler kulübü olmadığını, bağımsız sinemanın yaşaması için kurulduğunun altını çizdi. 

 

Rizeli çoban bu kez corona virüse türkü yazdıSosyal medya hesabından paylaştığı türküler ve keçileriyle armut kavgasıyla gündeme gelen Rize’nin Çayeli ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan çoban Ali Güney bu kez corona virüse (Covid-19) türkü yazdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Google'dan İlkbahar'a özel dodle! İlkbahar Mevsimi ne zaman başlayacak?

Google'dan İlkbahar'a özel dodle! İlkbahar Mevsimi ne zaman başlayacak?

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Sıradaki Haber