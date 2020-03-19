‘Sanal’ Cannes marketi planı

Seçkisiyle dünyanın sinema gündemini belirleyen Cannes, dev film marketiyle sinemanın sonraki yıllarının planlanması için de büyük önem taşıyor. Sektörden son gelen haberler, Cannes’ın iptali durumunda sinema sektörünün ‘sanal’ çözümler üzerine çalıştığı yönünde.

Herkes katılacak

Hollywood ve Britanya film şirketleri ve ajanslar, herkesin katılabileceği sanal bir film marketi modeli geliştiriyor. Birkaç hafta önce başlayan planlamada, bitmiş projelerin gösterimi, video konferanslar, birebir pazarlıklar ve online sinemacı sunumları yer alıyor. Bu model üzerinde çalışan büyük ajanslar arasında CAA, UTA, Endeavor Content, ICM Partners; dağıtım şirketleri olarak FilmNation, Lionsgate, Mad River, Miramax, Mister Smith, Protagonist, StudioCanal ve Wild Bunch bulunuyor. Los Angeles’tan projede yer alan bir yetkili Screen’e, bu modelin bir seçkinler kulübü olmadığını, bağımsız sinemanın yaşaması için kurulduğunun altını çizdi.