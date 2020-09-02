Sanal kitap şenliği

Şenlikte bağımsız yayınevleri stantlarında kitaplarını sergileyecek ve çevrimiçi düzenlenecek forum, söyleşi, okuma, gösterim, dinleti gibi etkinliklerde yayıncılar, editörler, yazarlar, çevirmenler ve okurlar buluşacak. Dijital şenlik alanında stantlarıyla yer alacak 23 katılımcı ise şöyle sıralanıyor: 160. Kilometre, Alef, Aras, Avesta, Baobab, Corpus, Edebi Şeyler, Espas Sanat Kuram, Flaneur, İstos, K24, Kıraathane Kitapları, Kolektif Kitap, Lemis, Lîs, Manifold, Monokl, Norgunk, ONS Dergisi, Propaganda Yayınları, Raskol’un Baltası, Siren, Yort.