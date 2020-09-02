02.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Sanal kitap şenliği
İlki geçen yıl yapılan Kıraathane Kitap Şenliği’nin ikincisi bu yıl 12-20 Eylül tarihlerinde dijital ortamda düzenlenecek.
Şenlikte bağımsız yayınevleri stantlarında kitaplarını sergileyecek ve çevrimiçi düzenlenecek forum, söyleşi, okuma, gösterim, dinleti gibi etkinliklerde yayıncılar, editörler, yazarlar, çevirmenler ve okurlar buluşacak. Dijital şenlik alanında stantlarıyla yer alacak 23 katılımcı ise şöyle sıralanıyor: 160. Kilometre, Alef, Aras, Avesta, Baobab, Corpus, Edebi Şeyler, Espas Sanat Kuram, Flaneur, İstos, K24, Kıraathane Kitapları, Kolektif Kitap, Lemis, Lîs, Manifold, Monokl, Norgunk, ONS Dergisi, Propaganda Yayınları, Raskol’un Baltası, Siren, Yort.