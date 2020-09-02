MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Sanal kitap şenliği
ABONE OL
02.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sanal kitap şenliği

İlki geçen yıl yapılan Kıraathane Kitap Şenliği’nin ikincisi bu yıl 12-20 Eylül tarihlerinde dijital ortamda düzenlenecek.

Sanal kitap şenliği

Şenlikte bağımsız yayınevleri stantlarında kitaplarını sergileyecek ve çevrimiçi düzenlenecek forum, söyleşi, okuma, gösterim, dinleti gibi etkinliklerde yayıncılar, editörler, yazarlar, çevirmenler ve okurlar buluşacak. Dijital şenlik alanında stantlarıyla yer alacak 23 katılımcı ise şöyle sıralanıyor: 160. Kilometre, Alef, Aras, Avesta, Baobab, Corpus, Edebi Şeyler, Espas Sanat Kuram, Flaneur, İstos, K24, Kıraathane Kitapları, Kolektif Kitap, Lemis, Lîs, Manifold, Monokl, Norgunk, ONS Dergisi, Propaganda Yayınları, Raskol’un Baltası, Siren, Yort.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DAEŞ emiri yakalandı

DAEŞ emiri yakalandı

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

Aşılama da talep de arttı

Aşılama da talep de arttı

Sıradaki Haber