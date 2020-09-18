18.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Sanat dünyasının ilk büyük etkinliği
Pandeminin tüm dünyayı ele geçirdiği mart ayından bu yana sanat dünyasındaki pek çok büyük etkinlik ertelendi ya da iptal edildi. Ancak Berlin, bu hafta bütün dünyadan sanatçıların katıldığı Berlin Art Week’i gerçekleştirme kararı aldı ve ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Ünlü gece kulübü Berghain’ın galeriye dönüştürülmesiyle birlikte, bu mekan da etkinliğe dahil edildi. Çoğunluğu Berlinlilerden oluşan ziyaretçiler, New York Times gazetesine, uzun bir aradan sonra bir sanat etkinliğine katılmaktan duydukları heyecanı ve mutluluğu aktardı.