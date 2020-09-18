Sanat dünyasının ilk büyük etkinliği

Ünlü gece kulübü Berghain’ın galeriye dönüştürülmesiyle birlikte, bu mekan da etkinliğe dahil edildi. Çoğunluğu Berlinlilerden oluşan ziyaretçiler, New York Times gazetesine, uzun bir aradan sonra bir sanat etkinliğine katılmaktan duydukları heyecanı ve mutluluğu aktardı.