MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Sanat dünyasının ilk büyük etkinliği
ABONE OL
18.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sanat dünyasının ilk büyük etkinliği

Pandeminin tüm dünyayı ele geçirdiği mart ayından bu yana sanat dünyasındaki pek çok büyük etkinlik ertelendi ya da iptal edildi. Ancak Berlin, bu hafta bütün dünyadan sanatçıların katıldığı Berlin Art Week’i gerçekleştirme kararı aldı ve ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Sanat dünyasının ilk büyük etkinliği

Ünlü gece kulübü Berghain’ın galeriye dönüştürülmesiyle birlikte, bu mekan da etkinliğe dahil edildi. Çoğunluğu Berlinlilerden oluşan ziyaretçiler, New York Times gazetesine, uzun bir aradan sonra bir sanat etkinliğine katılmaktan duydukları heyecanı ve mutluluğu aktardı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ağustos tükenişi

Ağustos tükenişi

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Son dakika... Umut aşısı! Türkiye'den başvuru yağıyor

Son dakika... Umut aşısı! Türkiye'den başvuru yağıyor

Sıradaki Haber