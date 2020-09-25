‘Sanat Güneşi’ ölümünün 24. yılında anıldı

Müren için Bodrum’daki müze evinde de mevlit okutuldu. Bursa’daki törene koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişi katıldı.



‘İftihar vesilesi’



Törenin ardından açıklama yapan Zeki Müren’in yeğeni Özlem Güner’in eşi İlknur Güner, “Biz her sene buraya geldiğimizde duygu yüklü oluyoruz. Onun ailesinden olmak bizim için iftihar vesilesidir. Zeki Müren, Türk toplumunu hüzünde, mutlulukta, neşede ve sevinçte birleştiren bir sanatçıydı” dedi.

Zeki Müren, ölüm yıl dönümünde Bodrum’daki müze olarak hizmet veren evinde de anıldı. Müren için evinde mevlit okutuldu. Salgın sebebiyle tören sırasında eve ziyaretçi kabul edilmedi. Anma töreni için Zeki Müren’in evinin önüne gelen Savaş Ergün, uzun yıllar arkadaşlık yaptığı sanatçıdan övgüyle söz etti.