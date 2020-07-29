‘Sanat sineması’ ve kadınlar ön planda

Pandemiden beri fiziksel olarak düzenlenmesi planlanan ilk büyük festival olan 77. Venedik Film Festivali, resmi seçkisini dün yapılan basın toplantısıyla duyurdu. 2-12 Eylül’de Venedik Lido’da düzenlenmesi planlanan dünyanın en köklü film festivali Venedik’in Altın Aslan ödüllü ana yarışma jürisinin başkanlığını Cate Blanchett üstlenecek. Festivalin direktörü Alberto Barbera, dün Roma’da düzenlenen basın toplantısında ana yarışma ve Ufuklar bölümünde yer alacak filmleri açıkladı ve festival yaklaşırken yeni filmlerin yarışmaya eklenebileceğini ifade etti. Yarışma, Venedik’in Oscar sezonunun iddialılarını barındıran önceki yıllarından farklı. Büyük stüdyo filmleri yarışmada yer almıyor. Sanat sinemasının öne çıktığı ve kadın sinemacıların ağırlığını koyduğu bir seçki göze çarpıyor.

Dikkati çeken filmler

Yarışmada dikkati çeken filmlerden biri yönetmen Chloe Zhao’nunun yeni filmi “Nomadland”. Başrolünde ve yapımcı koltuğunda Frances McDormand’ın yer aldığı film, Nevada’da çalıştığı firma iflas edince karavanıyla toplumdan uzaklaşan bir kadını merkeze alıyor. Film, hem Venedik’te yarışacak hem de Toronto’nun programında yer alacak.

2013 yılında Venedik’ten “Sacro GRA” ile Altın Aslan, “Fire at Sea” adlı mülteci belgeseliyle ise Berlin’den Altın Ayı kazanan İtalyan sinemacı Gianfranco Rosi’nin yeni filmi “Notturno” da Altın Aslan adayları arasında yer alıyor. Film, Orta Doğu ülkelerindeki gece hayatına odaklanan bir belgesel.

İsrail sinemasının politik isimlerinden Amos Gitai de yeni filmini (“Laila in Haifa”) Venedik’te sunacak usta sinemacılardan bir diğeri.

“Grbavica” ve “Na Putu” filmleriyle tanınan Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic’in yeni filmi “Quo vadis, Aida?” da Venedik’te yarışacak. Film, iç savaş sırasında geçiyor ve Birleşmiş Milletler kampında çevirmen olarak çalışan İngiliz Aida’nın hikâyesini konu alıyor. Polonya sinemasının önemli yeni nesil temsilcilerinden Malgorzata Szumowska’nın Michal Englert’le birlikte yönettiği “Never Gonna Snow Again” de dünya prömiyerini Venedik yarışmasında yapacak diğer bir film.

Az film, az konuk

Cate Blanchett’e jüride yönetmenler Christian Petzold, Cristi Puiu, Joanna Hogg, Veronika Franz; Fransız oyuncu Ludivine Sagnier ve İtalyan yazar Nicola Lagioia eşlik edecek. Alman yönetmen Petzold, “Phoenix”, “Barbara” ve “Transit”in de aralarında olduğu filmlerle Alman sinemasının en önemli isimlerinden. Rumen Yeni Dalga Sineması’nın babası olarak nitelendirilen Cristi Puiu, “The Souvenir”le büyük bir çıkış yapan Joanna Hogg, “Goodnight Mommy” ve “The Lodge” adlı korku filmlerinin yönetmeni Veronika Franz, jüride dikkati çeken sinemacılar arasında yer alıyor.

Festivalin şu an için fiziksel olarak düzenlenmesi planlanıyor. Ancak önceki yıllara göre daha az film gösterimi, konuk ve izleyiciyle düzenlenecek.