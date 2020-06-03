Sanatçılardan George Floyd anısına eserler

Artnet’te yer alan habere göre aralarında Tvboy, Jeffrey Lewis, Eme Freethinker ve Aziz Asmar’ın da yer aldığı pek çok sanatçı, çalışmalarıyla Floyd’un ölümünü ve ırkçılıkla mücadeleyi anlatıyorlar. Tvboy olarak bilinen İtalyan sokak sanatçısı Salvatore Benintende, önceki günlerde Instagram hesabından Barcelona’da yaptığı mural çalışmasını paylaştı. Eserde, melek kanatlarıyla George Floyd, üzerinde “Dur, ırkçılık” yazan bir trafik levhası tasvir ediliyor. Suriyeli sanatçı Aziz Asmar ve Anis Hamdoun ise İdlib’de bomba sonucunda yıkılan bir evin duvarının üstüne yaptıkları çalışmada Floyd’un son sözleri olan “Nefes alamıyorum” yazısıyla Floyd’u tasvir ediyor.