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03.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sanatçılardan George Floyd anısına eserler

Dünyanın dört bir yanından birçok sanatçı, önceki hafta bir polis tarafından öldürülen George Floyd’u, yaptıkları eserlerle anıyor.

Sanatçılardan George Floyd anısına eserler

Artnet’te yer alan habere göre aralarında Tvboy, Jeffrey Lewis, Eme Freethinker ve Aziz Asmar’ın da yer aldığı pek çok sanatçı, çalışmalarıyla Floyd’un ölümünü ve ırkçılıkla mücadeleyi anlatıyorlar. Tvboy olarak bilinen İtalyan sokak sanatçısı Salvatore Benintende, önceki günlerde Instagram hesabından Barcelona’da yaptığı mural çalışmasını paylaştı. Eserde, melek kanatlarıyla George Floyd, üzerinde “Dur, ırkçılık” yazan bir trafik levhası tasvir ediliyor. Suriyeli sanatçı Aziz Asmar ve Anis Hamdoun ise İdlib’de bomba sonucunda yıkılan bir evin duvarının üstüne yaptıkları çalışmada Floyd’un son sözleri olan “Nefes alamıyorum” yazısıyla Floyd’u tasvir ediyor. 

Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı videoABD'de iki restoranı bulunan ünlü etçi Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından farkındalık yaratmak için siyahi bir bebeğe süt içirdiği videosunu paylaştı.
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