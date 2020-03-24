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24.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Sanatçıların karantina günlükleri

İstanbul Comics and Art Festival (ICAF), önceki gün Instagram hesabı üzerinden “Karantina Günlükleri” başlıklı canlı yayınlar yapmaya başladı.

Sanatçıların karantina günlükleri

Düzenli aralıklarla farklı bir sanatçının karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlatacağı ve yayın esnasında üretecekleri çalışmaları paylaşacakları canlı yayınların ilk konuğu ise çizgi roman yazarı, çizeri Devrim Kunter’di. Kunter, önceki gün saat 14.00’teki 30 dakika süren yayında karantina günlerinde evde neler yaptığını ve gelen soruları cevaplarken bir yandan da çizim yaptı.

Sokak sanatçısı Gökhan Tüfekçi ise etkinliğin ikinci konuğu olacak. Tüfekçi yarın saat 14.00’te Ankara’daki atölyesinden ICAF takipçileriyle buluşacak. 

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