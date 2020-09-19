Sanatçıların mektupları Heybeliada’da sergileniyor

100’den fazla yerli ve yabancı sanatçının fiziksel varlıklarını mektup biçiminde bir araya getiren sergi, bugün ve yarın Heybeliada’da gezilebilecek.



Bir uçak kazası olmuşçasına çeşitli mektup materyallerinin bir havuz kenarında sergilendiği “The Days Are Just Packed”, izleyicilere 100’den fazla sanatçı tarafından üretilmiş/kaleme alınmış hikâye sunuyor. Eski ihtişamlı günlerini yabani otların vahşiliğiyle canlı tutan ve kayıp cenneti işaret eden bu havuz, sanatseverleri demir parmaklıklar ardında farklı bir dünyaya çağırıyor..