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29.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sanatsal geri dönüşüm

Britanya’daki Glasgow’s Springburn Park’taki bir kulübede önceki günlerde geri dönüştürülmüş piyanolardan oluşan ilk kalıcı oditoryum oluşturuldu.

Sanatsal geri dönüşüm

The Guardian’da yer alan habere göre 2013 yılında kurulan The Glasgow Piano City’nin kurucusu Tom Binns tarafından gerçekleştirilen projede, yaklaşık 40 piyanodan oturma alanı yapıldı. Binns, pandemi olmasına rağmen yedi bölüm halinde ve yaklaşık 80 kişilik olan alanı yapmanın bir yıl sürdüğünü belirtti. Binns, “İnsanların enstrümanlarına olağanüstü bir duygusal bağları var ve bunların bir çöpe dönüşmesi onların kalbini kıracaktı. Bu projeyle birlikte biz piyanolara yeni bir hayat veriyoruz” diye de ekledi.

Hülya Avşar'ın köpekleriyle mücadelesiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, köpeklerini gezdirmeye çıktığı sırada çekilmiş videosunu Instagram hesabından paylaştı ve üç köpeği birden gezdirmenin aslında ne kadar da zor olduğunu gösterdi.
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