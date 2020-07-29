Sanatsal geri dönüşüm

The Guardian’da yer alan habere göre 2013 yılında kurulan The Glasgow Piano City’nin kurucusu Tom Binns tarafından gerçekleştirilen projede, yaklaşık 40 piyanodan oturma alanı yapıldı. Binns, pandemi olmasına rağmen yedi bölüm halinde ve yaklaşık 80 kişilik olan alanı yapmanın bir yıl sürdüğünü belirtti. Binns, “İnsanların enstrümanlarına olağanüstü bir duygusal bağları var ve bunların bir çöpe dönüşmesi onların kalbini kıracaktı. Bu projeyle birlikte biz piyanolara yeni bir hayat veriyoruz” diye de ekledi.