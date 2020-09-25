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25.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Satılık Beatles hatıraları

Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi, The Beatles üyelerinin okul günlerinden grubun kuruluşuna ve dağılışına kadar olan tüm hayatını kapsayan bir seçkiyi önümüzdeki günlerde online olarak açık artırmaya sunuyor.

Satılık Beatles hatıraları

The Guardian’da yer alan habere göre müzayedede, grubun ilk single’ı “Love Me Do”nun nadir imzalı baskısı, John Lennon’un ikonik gözlüğü, Liverpool bölgesinde ilk konserlerinin reklamını yapan el ilanları; Lennon, McCartney ve Harrison’ın sanat eserlerinin de yer aldığı 63 nesne satışa çıkacak. Müzayede Evi yetkilileri, “Love Me Do” single’ının 15 bin ile 20 bin sterlin, Lennon’un gitarının 10 bin ile 15 bin sterlin arasında alıcı bulacağını tahmin ediyor. Açık artırma, 1 Ekim’de Sotheby’s Müzayede Evi’nin internet sitesinden online olarak gerçekleşecek.

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