Scooby-Doo’nun yaratıcısı öldü

Ruby, Spears ile birlikte “Scooby-Doo”, “Where Are You?”, “Dynomutt” ve “Jabberjaw” dahil pek çok çizgi filmi ve animasyonu yarattı. Ruby, neredeyse 50 yıl boyunca “Scooby-Doo”nun ekrana gelmesi için çalıştı ve nesiller boyu izlenen bir çizgi diziye imza attı. l KÜLTÜR SANAT