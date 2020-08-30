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30.08.2020 - 07:00 |

Scooby-Doo’nun yaratıcısı öldü

Ken Spears’la birlikte Scooby-Doo’yu dünyaya kazandıran animasyoncu, yazar ve yapımcı Joe Ruby’nin önceki gün 87 yaşında Kaliforniya’daki Westlake Village’ta hayata gözlerini yumdu.

Scooby-Doo’nun yaratıcısı öldü

Ruby, Spears ile birlikte “Scooby-Doo”, “Where Are You?”, “Dynomutt” ve “Jabberjaw” dahil pek çok çizgi filmi ve animasyonu yarattı. Ruby, neredeyse 50 yıl boyunca “Scooby-Doo”nun ekrana gelmesi için çalıştı ve nesiller boyu izlenen bir çizgi diziye imza attı. l KÜLTÜR SANAT

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