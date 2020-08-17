Scorsese’nin projesine yeşil ışık

Apple+ platformu için özel olarak çekilecek “Killers of the Flower Moon” , dijital platformlarda gösterilmeden önce ticari olarak salonlarda gösterime de girecek. Robert De Niro ve Leonardo DiCaprio’nun başroller ini paylaşacağı film, gazeteci David Grann‘in 2017’de yayımlanan aynı adlı romanın ın sinema uyarlaması. Odaklandığı konu ise, 1920-1925 yılları arasında Osage yerlilerinin yaşadıkları yerde petrol bulunmasının ardından yerlilerin uğradığı katliam olarak dikkat çekiyor. Scorsese’nin bir süredir finansman aradığı projenin çekimlerine 2021’de başlanması planlanıyor.