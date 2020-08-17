17.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Scorsese’nin projesine yeşil ışık
Usta yönetmen Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon” adlı ilk western projesi için Apple+ ile anlaştı.
Apple+ platformu için özel olarak çekilecek “Killers of the Flower Moon” , dijital platformlarda gösterilmeden önce ticari olarak salonlarda gösterime de girecek. Robert De Niro ve Leonardo DiCaprio’nun başroller ini paylaşacağı film, gazeteci David Grann‘in 2017’de yayımlanan aynı adlı romanın ın sinema uyarlaması. Odaklandığı konu ise, 1920-1925 yılları arasında Osage yerlilerinin yaşadıkları yerde petrol bulunmasının ardından yerlilerin uğradığı katliam olarak dikkat çekiyor. Scorsese’nin bir süredir finansman aradığı projenin çekimlerine 2021’de başlanması planlanıyor.
'Kırmız Liste'deki Murat Kalko etkisiz hale getirildiMİT'in istihbari çalışmalarıyla PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen PKK'lı Murat Kalko, pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle "Kırmızı Liste"de aranıyordu. Öte yandan, MİT'in istihbaratıyla düzenlenen iki ayrı operasyonda da sansasyonel eylem planlayan üst düzey 6 PKK özel güç ve istihbarat mensubu daha etkisiz hale getirildi.