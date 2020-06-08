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08.06.2020 - 15:52 |

Şebnem Bozoklu'dan David Bowie makyajı

Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral’ın sosyal medya üzerinden başlattıkları #SınırYok Challenge yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Instagram üzerinden gerçekleşen büyük kapışmada kıran kırana mücadeleye sahne olan en iyi “David Bowie” makyaj yarışmasını az farkla Şebnem Bozoklu kazandı.

Şebnem Bozoklu'dan David Bowie makyajı

Ekranların sevilen yüzleri Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral, Vodafone Red’in “Herkes yapar ama Red’li sınırsız yapar” mottosuyla sunduğu sınırsız uygulamaların tanıtımı için sosyal medya üzerinden kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Ünlü oyuncular, Instagram üzerinden #SınırYok Challenge hashtag’i ile paylaştıkları story ve post’larda makyajdan spora çeşitli alanlarda birbirlerine meydan okuyorlar. Büyük kapışmada sanatçılar en iyi “David Bowie” makyajı için yarıştı. YouTube’dan izleyerek yaptıkları makyajlarla büyük beğeni toplayan ünlüler kıran kırana mücadele etti. Her iki makyajın da büyük ilgi gördüğü yarışmayı az farkla Şebnem Bozoklu kazandı.  

Şebnem Bozoklu, Makyaj yapmayı seviyorum, David Bowie’yi daha çok. Bu yarışmayı kazanmam sürpriz olmadı” derken, Meriç Aral da “Makyaj yapmaktan keyif alıyorum. Kendimi iyi hissettiriyor. David Bowie makyajı güzel bir deneyim oldu” diye konuştu. İkilinin heyecanlı ve eğlenceli mücadelesi yeni görevlerle devam edecek.

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