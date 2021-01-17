Şehir dedektiflerine İstanbul haritası

Program, küresel ölçekte, yeni filizlenen ve uygulanmış iyi örnekleri yaygınlaştırma, geleceğin kentsel sorunlarına yaratıcı çözümler üreten projeleri ve tasarımcıları buluşturma amacı taşıyor.



Şehir Dedektifi haritaları, çocukların kentle ilişkisini merak duygusunu tetikleyerek güçlendiriyor. Kenti bir keşif alanına çevirerek farklı çocukluk deneyimlerinin arasında katılımcı ve mekânsal bir diyalog aracı oluşturuyor. Projenin tasarım ve içeriğini Gizem Kıygı, çocuklar için hazırlanan Beyoğlu haritasının grafik tasarım ve illüstrasyonlarını Tolgahan Akbulut, çocuklar için tarihi yarımada okuma kültürü haritasının tasarım ve illüstrasyonlarını Gülzade Şentürk hazırladı.



