Selanik’in davetiyle karantina filmleri

Selanik Uluslararası Film Festivali’nin “Spaces” serisi için karantina altında kısa film çekecek bu sinemacıların başında; güncel Çin sinemasının en önemli isimlerinden Jia Zhangke dikkat çekiyor. Macar sinemasının usta yönetmenlerinden Altın Ayı ödüllü Ildikó Enyedi ve Romanya Yeni Dalgası’nın dikkat çeken yönetmenlerin Radu Jude da proje kapsamında film çekecek yönetmenler arasında bulunuyor. Listede Türkiye’den yer alan isimse ilk filmi “Nebula”yı Locarno Film Festivali’nde açan, geçen yıl İstanbul Film Festivali’nde yarışan Tarık Aktaş. Filmlerde sadece sinemacıların karantinada olduğu evler ve buradaki insanlar, hayvanlar yer alacak.