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08.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Selanik’in davetiyle karantina filmleri

Fransız yazar Georges Perec’in “Species of Spaces” kitabından esinlenerek “Spaces” adı verilen bu yeni proje kapsamında, dünyanın dört bir yanından önemli sinemacılar karantina hakkında üçer dakikalık kısa filmler çekiyor.

Selanik’in davetiyle karantina filmleri

Selanik Uluslararası Film Festivali’nin “Spaces” serisi için karantina altında kısa film çekecek bu sinemacıların başında; güncel Çin sinemasının en önemli isimlerinden Jia Zhangke dikkat çekiyor. Macar sinemasının usta yönetmenlerinden Altın Ayı ödüllü Ildikó Enyedi ve Romanya Yeni Dalgası’nın dikkat çeken yönetmenlerin Radu Jude da proje kapsamında film çekecek yönetmenler arasında bulunuyor. Listede Türkiye’den yer alan isimse ilk filmi “Nebula”yı Locarno Film Festivali’nde açan, geçen yıl İstanbul Film Festivali’nde yarışan Tarık Aktaş. Filmlerde sadece sinemacıların karantinada olduğu evler ve buradaki insanlar, hayvanlar yer alacak. 

Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldıOyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, magazin dünyasının eğlenceli çiftleri arasında yer alıyor. Çift, karantina günlerinde Fahriye Evcen’in başlattığı parmak hareketleri meydan okumasına dahil oldu.
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