‘Sen Söyle’ye 180 bin ziyaretçi

Eczacıbaşı Topluluğu’nun sponsorluğunda 6 Eylül 2019 - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında izleyiciyle buluşan sergiyi 180 bin kişi gezdi. Sanatçının 150’nin üzerinde yapıtının izleyiciyle buluştuğu “Sen Söyle” sergisi, bir günde 4 bin ziyaretçi ağırlayarak İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki geçici mekânında günlük ziyaretçi rekoruna da ulaştı.