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08.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Sen Söyle’ye 180 bin ziyaretçi

Sanatsal birikimini İstanbul Modern’de izleyiciyle buluşturan, Canan Tolon’un Türkiye’de ilk kez bir müze çatısı altında gerçekleşen kişisel sergisi “Sen Söyle” sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

‘Sen Söyle’ye 180 bin ziyaretçi

Eczacıbaşı Topluluğu’nun sponsorluğunda 6 Eylül 2019 - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında izleyiciyle buluşan sergiyi 180 bin kişi gezdi. Sanatçının 150’nin üzerinde yapıtının izleyiciyle buluştuğu “Sen Söyle” sergisi, bir günde 4 bin ziyaretçi ağırlayarak İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki geçici mekânında günlük ziyaretçi rekoruna da ulaştı.

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