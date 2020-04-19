Şerif Erol’un sesinden ‘Tutunamayanlar’

Eser, intihar eden arkadaşının geçmişini araştıran Turgut Özben’in, arkadaşı Selim Işık’ın modern hayata neden tutunamadığını öğrenme çabasını anlatıyor. Romanda Turgut’un karşılaştığı herkes, Selim Işık’ı tanıyan kişiler ve her biri Turgut’a, Selim’in farklı yönlerini aktarıyor. Kısmen otobiyografik bir eser olarak da değerlendirilen ve TRT Roman Ödülü’ne değer görülen “Tutunamayanlar”ın sesli kitabının uzunluğu ise 27 saat.



