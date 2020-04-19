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19.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Şerif Erol’un sesinden ‘Tutunamayanlar’

Oğuz Atay’ın 1972 yılında yayımlanan, bilinç akışı tekniğiyle edebiyatımızda önemli bir yer edinen romanı “Tutunamayanlar”, Şerif Erol’un seslendirmesiyle Storytel’de sesli kitap olarak yayımlandı.

Şerif Erol’un sesinden ‘Tutunamayanlar’

Eser, intihar eden arkadaşının geçmişini araştıran Turgut Özben’in, arkadaşı Selim Işık’ın modern hayata neden tutunamadığını öğrenme çabasını anlatıyor. Romanda Turgut’un karşılaştığı herkes, Selim Işık’ı tanıyan kişiler ve her biri Turgut’a, Selim’in farklı yönlerini aktarıyor. Kısmen otobiyografik bir eser olarak da değerlendirilen ve TRT Roman Ödülü’ne değer görülen “Tutunamayanlar”ın sesli kitabının uzunluğu ise 27 saat.

Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği durdurduAntalya'da sokağa çıkma yasağında devriye görevi yaparken boş yoldan karşıya geçmeye çalışan bukalemunu gören jandarma ekipleri, bukalemun yolun karşısına geçene kadar trafiği durdurdu.
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