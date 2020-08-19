19.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
‘Serseri Âşıklar’a 60. yıl restorasyonu
“Serseri Âşıklar”ın 60. yaşını onurlandırmak üzere filmin 4K çözünürlüğünde yeni bir restorasyonu yapılıyor.
Fransız yapım şirketi StudioCanal tarafından hazırlanan restorasyon için bir fragman ve afiş basınla paylaşıldı. Jean-Luc Godard’ın başyapıtlarından Fransız Yeni Dalgası’nın en ünlü filmlerinden “Serseri Âşıklar / À bout de souffle” ilk kez 16 Mart 1960’da gösterime girmişti. Film 2010 yılında 50. yılı şerefine restore edilerek ABD’de de gösterilmişti. Bu kez 4K çözünürlüğünde hazırlanan yeni restorasyon, 9 Kasım’da hem klasik hem de dijital birçok formatta satışa çıkarılacak.