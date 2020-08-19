‘Serseri Âşıklar’a 60. yıl restorasyonu

Fransız yapım şirketi StudioCanal tarafından hazırlanan restorasyon için bir fragman ve afiş basınla paylaşıldı. Jean-Luc Godard’ın başyapıtlarından Fransız Yeni Dalgası’nın en ünlü filmlerinden “Serseri Âşıklar / À bout de souffle” ilk kez 16 Mart 1960’da gösterime girmişti. Film 2010 yılında 50. yılı şerefine restore edilerek ABD’de de gösterilmişti. Bu kez 4K çözünürlüğünde hazırlanan yeni restorasyon, 9 Kasım’da hem klasik hem de dijital birçok formatta satışa çıkarılacak.



