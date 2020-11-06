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06.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Servis’, CANAL+’ın en iyisi seçkisinde

Ramazan Kılıç’ın yazıp yönettiği “Servis”, dünyanın en önemli medya gruplarından CANAL+’ın “Kısaların En İyisi” programına seçildi.

‘Servis’, CANAL+’ın en iyisi seçkisinde

Bugüne dek Clermont-Ferrand, Odense, Black Nights ve Leeds’in de aralarında olduğu Oscar sertifikalı uluslararası kısa film festivallerinde yarışan ve 80’den fazla festivalde gösterilerek 12 ödülün sahibi olan “Servis”, abone sayısı 20 milyonu aşan kanalda bir yıl boyunca izlenebiliyor olacak. Ramazan Kılıç’ın yapımcılığını da üstlendiği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile çekilen film, Anadolu’da bir köy okuluna yeni atanmış bir kadın öğretmenin yalnızca bürokrasinin ve toplumun değil, kendinin engellerini de aşmasını anlatıyor.

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