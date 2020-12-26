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26.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

“Sex and The City” bir eksikle dönüyor

Televizyonun en popüler yapımlarından biri olan “Sex and the City”, yıllar sonra HBO Max ile ekranlara dönüyor.

“Sex and The City” bir eksikle dönüyor

Darren Star’ın yaratıcı koltuğunda oturduğu, 1998-2004 yılları arasında yayınlanan, aldığı Emmy ve Altın Küre ödüllerinin yanı sıra popüler kültüre yaptığı etkilerle yayınlandığı süre boyunca gündemden düşmeyen dizi, bir oyuncu eksiğiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Orijinal dizide yer alan Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis‘in aynı rollerde döneceği yapımda Samantha Jones karakterine hayat veren Kim Cattrall yer almayacak.

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