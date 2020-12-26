“Sex and The City” bir eksikle dönüyor

Darren Star’ın yaratıcı koltuğunda oturduğu, 1998-2004 yılları arasında yayınlanan, aldığı Emmy ve Altın Küre ödüllerinin yanı sıra popüler kültüre yaptığı etkilerle yayınlandığı süre boyunca gündemden düşmeyen dizi, bir oyuncu eksiğiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Orijinal dizide yer alan Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis‘in aynı rollerde döneceği yapımda Samantha Jones karakterine hayat veren Kim Cattrall yer almayacak.



