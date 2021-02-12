‘Seyircisiz oynama radyo tiyatrosu gibi’

Komedi türünün önemli örneklerinden “Cimri”, Molière’in kaleme aldığı “Hastalık Hastası”, “Tartüf” ve daha pek çok eseri gibi aradan 400 yıl geçmesine rağmen hâlâ güncelliğini koruyan bir yapıt. Bir masanın etrafında gerçekleşen İş Sanat’ın yeni serisi “Provadan İzle”de izleyici tüm metnin okunduğu, alışılmışın dışında bir deneyime davet ediliyor. Oyunda, cimriliğiyle nam salmış ve bu özelliğiyle ailesine, çevresindekilere kök söktüren Harpagon karakterini Serkan Keskin canlandırıyor. Milliyet’in sorularını yanıtlayan Keskin, sahnedeki izleyicisiz deneyimini şu sözlerle paylaşıyor: “Şu anki koşullardan dolayı tiyatro yapamadığımız bir dönemde sahne aldık. Uzun zaman sonra ekip arkadaşlarımla bir araya gelmek çok eğlenceliydi. Cimri oyununu 6 yıldır yüzlerce kez oynadık. Seyirci olmasa da hep beraber olduğumuz yerden oyunu okumaya çalıştık. Bir masa başında, ayağa kalkmadan, okuma provasıymış gibi oynamak çok enteresan bir deneyimdi.”



‘Özlemle keyf aldık’



Seyircisiz oynama deneyimini bir radyo tiyatrosuna benzeten Keskin, “Molière’in yazdığı metni sahnelemeden tamamen okuduk. Bir yıldır oynayamamanın getirdiği şevk ve özlemle çok keyif aldık. O samimiyetin seyirciye de geçeceğini düşünüyorum. Pek çok oyun bu şekilde insanlara kazandırılabilir. Şu an dijital dünyada çok hızlı bir şeyler çekilip, hemen kurgulanıp, farklı platformlarda insanlara sunulabiliyor. Umuyorum başka tiyatrolar da kendi metinlerini bu şekilde hazırlayabilir. Dilerim İş Sanat ile yaptığımız bu iş birliği yeni gelişmelere yol açar” dedi. Varlıklı ancak eli sıkı, alabildiğine pinti bir burjuva Harpagon. Keskin’e göre etrafımızda da pek çok Harpagon karakteri var:

“Cimri’deki hikâyenin aksine Serkan olarak çok dağınık ve savurgan biriyim. Harpagon’u haklı çıkarmak gibi bir yerden bakmıyorum. Sevmediğimiz yanları var. Tüm ailesine para yüzünden eziyet ediyor. Parası bitmesin diye cimrilik yapıyor.”



‘İnsani taraflarıyla ilgilendim’



Harpagon’un iyi taraflarına odaklandığının altını çizen Serkan Keskin, şunları söyledi:



“Benim için kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Evin içinde dönen tezgâhlar var. Herkes üçkâğıtçı ve karşılıklı bir savaş var. Bu evin kötüsü sadece Harpagon değil. Ama ona birazcık şöyle bir yerden hak vermeye çalıştım. Etrafımda benzerleri çok var. Komşum ya da arkadaşım değil. Daha çok kazanıp doymayanlar var. Cimri’ye bakınca adam ölecek, parası da çocuklara kalacak. Mezara götüremeyecek. Evet, fazlasıyla cimri. Komik olan kısmı da bu zaten. Genelde Harpagon’dan bahsettiğimizde ‘Çok kötü, bağıran çağıran biri’ diyoruz. Ben daha insani tarafıyla ilgilendim. Hatta birçok kişi benim bu yorumuma karşılık ‘Biz Harpagon’u seviyoruz, ona üzülüyoruz, acıyoruz’ dedi. Aslında öyle olmaması gereken biriymiş gibi… Neden olmasın? Üzülüyorsun ama sonuçta bir insan bir şey anlatıyorken illa ondan nefret etmek zorunda değiliz. Bu rolü böyle yorumladım.”



Tansu Biçer yönetmenliğindeki oyunda, Sezin Bozacı, Ahmet Kaynak, Hakan Atalay, Metin Alpargun, Cansu Saka, Onur Yalçınkaya, Ezgi Ulusoy Tamer, Onur Şenol, Selen Şenay, Uğur Senkeri ve Saniye Samra yer alıyor.