17.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
‘Shakespeare müfredattan çıkarılsın’
ABD’deki İngilizce öğretmenleri, ırkçılık ve cinsiyetçilik içerdiği için İngiliz oyun yazarı William Shakespeare’in kitaplarının müfredattan kaldırılmasını istiyor.
The Washington Post’ta yer alan habere göre öğretmenler, Shakespeare’i bir edebiyat ikonu olmaktan çok emperyal baskının bir aracı olarak gördüklerini söyledi. Batı edebiyatının temel unsurlarının kaldırılmasını ya da sert eleştirilere maruz kalmasını isteyen #DisruptTexts adlı grubu kuran öğretmenler, “Bu durum beyazların üstünlüğü ve sömürgeleştirmeyle ilgili” dedi. Eğitimciler, Shakespeare’in derslerde öğretilmesi gerekiyorsa bunun eşitlik konularına odaklanan orijinal veya tamamlayıcı metinlerle sunulmasıyla gerektiğini belirtti.