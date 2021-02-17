‘Shakespeare müfredattan çıkarılsın’

The Washington Post’ta yer alan habere göre öğretmenler, Shakespeare’i bir edebiyat ikonu olmaktan çok emperyal baskının bir aracı olarak gördüklerini söyledi. Batı edebiyatının temel unsurlarının kaldırılmasını ya da sert eleştirilere maruz kalmasını isteyen #DisruptTexts adlı grubu kuran öğretmenler, “Bu durum beyazların üstünlüğü ve sömürgeleştirmeyle ilgili” dedi. Eğitimciler, Shakespeare’in derslerde öğretilmesi gerekiyorsa bunun eşitlik konularına odaklanan orijinal veya tamamlayıcı metinlerle sunulmasıyla gerektiğini belirtti.



