31.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Sidney Bienali yeniden açılıyor
Kovid-19 nedeniyle açılışından kısa bir süre sonra kapılarını kapatan Sidney Bienali’nin 22’nci edisyonu, 16 Haziran’da yeniden açılacağını duyurdu. Ücretsiz olarak gezilebilecek bienal, 6 Eylül’e kadar devam edecek.
Avustralya’da kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmasıyla birlikte bienalin yeniden ziyaretçilerini ağırlayacağı tarihler duyuruldu, üstelik açık olacağı süre de sanatseverlerin rahatlıkla gezebilmeleri adına uzatıldı. Birden fazla mekanda gerçekleşecek bienalin bazı noktaları daha erken tarihlerde de ziyaretçilerini ağırlayabilecek. Bu yıl sanat direktörlüğünü sanatçı Brook Andrew’in üstlendiği bienal, 101 sanatçı ve sanat kolektifinden 700 işi izleyicilerine sunacak. Bienali ziyaret edenlerin ve görevlilerin güvenliğini sağlamak amacıyla ise katı sosyal mesafe kuralları ile çeşitli hijyen protokolleri uygulanacak.
İTÜ Rektörü ilk kez açıkladı! Sağlık çalışanları için geliştirdikleri...İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Karaca, İTÜ, Sağlık Bakanlığı ve özel sektörün üzerinde çalıştığı bir projeyi ilk kez açıkladı. Sağlık çalışanları için takip sistemi geliştirdiklerini duyuran Prof. Dr. Karaca, "Ateş ve kandaki oksijen miktarını ölçen ve bunun takibini yapay zeka ile beraber yapan, veriyi işleyen bir sistem geliştirdik." ifadelerini kullandı.