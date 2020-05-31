Sidney Bienali yeniden açılıyor

Avustralya’da kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmasıyla birlikte bienalin yeniden ziyaretçilerini ağırlayacağı tarihler duyuruldu, üstelik açık olacağı süre de sanatseverlerin rahatlıkla gezebilmeleri adına uzatıldı. Birden fazla mekanda gerçekleşecek bienalin bazı noktaları daha erken tarihlerde de ziyaretçilerini ağırlayabilecek. Bu yıl sanat direktörlüğünü sanatçı Brook Andrew’in üstlendiği bienal, 101 sanatçı ve sanat kolektifinden 700 işi izleyicilerine sunacak. Bienali ziyaret edenlerin ve görevlilerin güvenliğini sağlamak amacıyla ise katı sosyal mesafe kuralları ile çeşitli hijyen protokolleri uygulanacak.