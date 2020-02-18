Şiir hatları vapuru kalkıyor

Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali bugün başlıyor. Bu yıl 12’nci kez düzenlenen ve 22 Şubat’a dek devam edecek festivalin Onursal Başkanlığı’nı kuruluşundan beri Doğan Hızlan üstleniyor. Festivale bu yıl, 10’u yurtdışından, 10’u da Türkiye’den olmak üzere toplam 20 şair ve yazar katılıyor.

Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali bu yıl iki temaya dikkati çekiyor. İlki, bir sergi ile görsel olarak da edebiyatseverlere hitap edecek olan Divan Şiir geleneği. Bu kapsamda Divan edebiyatından İskender Pala’nın seçtiği 40 beyit üzerine Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin çalışmalarından oluşan illüstrasyon ve grafik çalışmaları sergisi düzenlenecek. Bugün saat 19.00’da festivalin açılış seremonisinin de yapılacağı Tophane-i Amire’de açılacak olan sergi, festival günleri boyunca ziyaretçilere açık olacak. Divan Edebiyatı teması 20 Şubat Perşembe günü saat 15.00’te Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek “Son Dönem Türk Şiiri’nde Divan Edebiyatı Yakınlaşmaları” başlıklı bir panel ile de işlenecek.

‘Boğaz Şiir Okuması’

Festivalde ikinci tema olarak “Şehir ve Edebiyat” konusu seçildi. Yine bu başlık altında 19 Şubat Perşembe günü saat 14.00’te İstanbul Ticaret Odası (İTO) konferans salonunda yerli ve yabancı konuşmacıların söz alacağı bir konferans düzenlenecek. Festival programında, Pera Palas/Beyoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi/Fındıklı ve İstanbul Goethe Institut/Beyoğlu salonlarında müzik dinletisi eşliğinde davetli yerli ve yabancı şairlerin katılımıyla gerçekleştirilecek “Şiir Akşamları” yer alıyor. Festivalin özel etkinliği olan “Şiir Hatları Vapuru”, son gün olan 22 Şubat Cumartesi saat 12.00’de Eminönü’nden hareket edecek ve son etkinlik olan “Boğaz Şiir Okuması” Beykoz Belediyesi’nin desteği ve işbirliğiyle Beykoz’daki Mehmet Akif Ersoy Şiir Evi’nde gerçekleştirilecek.