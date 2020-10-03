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03.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sinemacılardan kongreye çağrı

Aralarında Martin Scorsese, Christopher Nolan, Pedro Almodóvar, James Cameron ve Damien Chazelle’in de olduğu sinemacılar ve Yönetmenler Birliği gibi meslek birlikleri, pandemi nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan sinema salonlarının kurtarılması için kongreye çağrıda bulundu.

Sinemacılardan kongreye çağrı

200’den fazla sinemacının imzasını taşıyan mektupta “İçinde bulundukları mevcut şartlar için bir çözüm bulunmadığı takdirde sinema salonlarının pandemiyi atlatamayabileceği” belirtildi. Yılın ikinci çeyreği göz önüne alındığında sinema salonlarının yüzde 75 kaybının olduğu açıklandı ve bu durumun devamı hâlinde küçük ve orta ölçekli sinema salonlarının yüzde 69’unun iflas edeceği ya da kapanmak zorunda kalacağı vurgulanıyor. Kongreye gönderilen mektupta “Sinemaya gitmek Amerikan yaşamının önemli bir parçasıdır. Sinema salonları ülkemizin yetenekli hikâye anlatıcılarının sinematik başarılarını sergiledikleri muazzam birleştiricilerdir” denildi.

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