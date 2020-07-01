Sinemada yaz sıkıntısı!

Koronavirüs nedeniyle 17 Mart’ta kapatılan sinemaların normalleşmeyle birlikte yeniden açılmasına karar verilirken, pek çok salon ekonomik sıkıntı nedeniyle perdesini açamayacak durumda. Geçen sene yapımcılar ile salon işletmecileri arasında yaşanan krizin yaraları sarılmadan koronavirüs salgınının geldiğini belirten Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, Milliyet’e konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genç yaptığı açıklamada, 1 Temmuz’dan itibaren sinemaların açılması yönünde karar alındığını, ancak maliyetlerin karşılanamaması nedeniyle 15-20 sinema dışında salonların açılamayacağını söyledi. Türkiye’deki toplam 2 bin 400 sinema salonundan 500’ünün kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anlatan Genç, koronavirüs ve yaz aylarının yanı sıra geçen yıl film yapımcıları ile salon işletmecileri arasında yaşanan krizin de işletmecileri etkilediğini ifade etti. Cem Yılmaz, Mahsun Kırmızıgül, Şahan Gökbakar gibi isimlerin filmlerini ertelemesiyle yaşanan krizin ardından koronavirüs salgınının geldiğini belirten Genç, “Bu yıl yaralarımızı sarma yılı olacaktı. Keşke elimiz rahat olsaydı” dedi.



Vergi şikâyeti



Yeni sinema yasasıyla yapımcı-işletmeci sorununun önemli ölçüde aşıldığını ifade eden Genç, sinema biletlerinden alınan eğlence vergisi ile ilgili şikâyetlerini de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ilettiklerini söyledi. Söz konusu vergiyle, ciro üzerinden alınan yüzde 10’luk verginin önemli bir yük olduğunu ifade eden Genç, “Anadolu’daki işletmecilere ‘Neden bu işi yapıyorsun’ diyorlar. Bu salonlar kapanırsa Anadolu’daki kültürel hayatta büyük bir boşluk kalacak. 30 yıldır ilk kez salon sayısını azaltmayı düşünüyoruz. Kapanacak 500 salon, tüm salonların yüzde 20’si eder” ifadelerini kullandı.



‘Hollywood da zorda’



Koronavirüs nedeniyle Amerikan sinemasında da durgunluk olduğunu anlatan Genç, ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın yönettiği ve Türkiye’deki sinema işletmecilerinin de heyecanla beklediği “Tenet” filminin ağustosa ertelendiğini belirterek, sinemaların büyük bölümünün ağustosta kısmen açılabileceğini söyledi. Genç, sinemada asıl normalleşme için ise 1 Ekim tarihine işaret etti.



Sinema dijitale yenilir mi?



Sinemada asıl normalleşme için ise 1 Ekim’e işaret eden Genç, dijital platformların sinemaya etkisi için de şunları söyledi:

“Sinemaya 100 yıllık bir olay dersek, ‘Bu sefer bitti’ denilen çok dönem atlattı. 1950’lerde televizyonun icadı, daha sonra video kaset dönemi, internetin yaygınlaşması ve korsan filme ulaşım. Bunların hepsi aşıldı. Şimdi dijital platformlar, pay-tv’ler, online kiramala platformları var. Bunların etkilerini hep beraber göreceğiz. Ama insanlar sosyalleşmek istiyor. Beşiktaş Kültür Merkezi’nin (BKM) Organize İşler Sazan Sarmalı’nı Netflix’e erken vermesiyle bir sorun yaşanmıştı. Dijitale film verme süresiyle ilgili de düzenleme yapıldı.”



İngiliz sineması en kötü yılında



İngiltere sinema endüstrisi, Kovid-19’dan dolayı 1996 yılından bu yana en kötü yılını yaşıyor. The Guardian’da yer alan habere göre gişe ve reklam gelirleri, salgının etkisiyle yaklaşık 900 milyon sterlin düşecek. Hükümet, sinemaların 4 Temmuz’dan itibaren yeniden açılması için izin verse de sinema sahipleri alınan tüm önlemlere rağmen sektörü kurtarmak konusunda umutsuzlar. Sinema sahipleri bu ayın sonlarında Disney’in yeni filmi “Mulan”ı ve Christopher Nolan’ın “Tenet”in gösterime girmesiyle sinemaların canlanacağını düşünüyordu. Ancak iki filmin de gösterim tarihlerinin ağustos ayına ertelenmesiyle bu iyileşme süreci de gecikmiş oldu. Sinema operatörleri önümüzdeki ay yeniden “Casablanca”, “Harry Potter” ve “Breakfast at Tiffany’s” gibi klasikleşmiş filmleri gösterime sokarak geri dönmek zorunda kalacaklar.