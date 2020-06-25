‘Sinemadaki cinsiyetçilik giderilemez’

12 Haziran’da açılışı yapılan festival; 38 film, panel, atölye ve söyleşilerle 8 gün sürdü. 22 Haziran 21.00’de 12. Altın Bamya Ödül Töreni ile son buldu. Hülya Uğur Tanrıöver’in sunumunu yaptığı törende, Türkiye sinemasındaki erkek egemen bakışa ve cinsiyetçiliğe tepki olarak verilen Altın Bamya Ödülleri bu yıl film endüstrisinin tamamına verildi. Ödülleri Altın Bamya Akademisi adına Alin Taşçıyan açıkladı: “Altın Bamya Film Akademisi’nin üyeleri dünya çapında bir Covid-19 salgını yaşanır ve ülkeler karantinaya alınırken film endüstrisinin önceleri toksik olduğu sanılan ancak on yıllar geçtikçe niteliği daha iyi anlaşılan bir hastalığına dikkat çekmeyi görev bilmektedir. Covid-19 ve türevleri tedavi edilebilir, bütün coronavirus türlerine aşı bulunabilir de sinemamızdaki cinsiyetçilik giderilemez, çünkü sektörümüzün oto-immün hastalığı. Bağışıklık sistemi kendi kendisine saldırıyor. Yıllardır kendilerine bağışıklık sistemini güçlendiren Bamya Vitamini veriyoruz ama olumlu sonuç alamıyoruz. 2019 yılında gösterime giren 146 filme bakıldığında 2018 yılında gösterime giren 173 filme oranla nicelikte bir gerileme tespit edildi, ancak nitelikte bir ilerleme kaydedilemedi.”

Şiddetli duyarsızlık

Taşçıyan, “Beyin zarını cinsiyetçi bir katmanla kalınlaştırıp özellikle film endüstrisi çalışanlarında erkek olmayana karşı şiddetli duyarsızlığa yol açı-yor. Bunun sonucunda sadece erkeklerin cinsliklerini cinliklerini, yalanlarını dolanlarını, şuursuzluklarını serseriliklerini, mucizelerini organize işlerini, borçlarını harçlarını, gerilimlerini gerginliklerini, Kore’den ithal gözyaşlarını, öte dünyadan sızan iblislerini anlatabilen bir film endüstrisi ortaya çıkıyor” dedi. Fulya Özlem’in müzik performansı ile devam eden tören, seneye ödül verecek aday bulamamak ve görüşmemek dileğiyle sona erdi.