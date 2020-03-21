Sinematek.tv’den her gün bir film

Gösterilen filmlerden biri Yeşilçam’daki kopya kültürünü inceleyen, Cem Kaya‘nın yönettiği belgesel türündeki “Motör: Kopya Kültürü & Popüler Türk Sineması, Remake, Remix, Rip-Off: About Copy Culture & Turkish Pop Cinema”. Sinematek.tv her gün yaptığı duyurularla yeni bir film paylaşmayı sürdürecek.