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21.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİS

Sinematek.tv’den her gün bir film

Sinematek.tv salgın nedeniyle evlerde geçirilen zamanı değerlendirmek için her gün İşçi Filmleri Festivali’nin arşivinden bir film paylaşıyor.

Sinematek.tv’den her gün bir film

Gösterilen filmlerden biri Yeşilçam’daki kopya kültürünü inceleyen, Cem Kaya‘nın yönettiği belgesel türündeki “Motör: Kopya Kültürü & Popüler Türk Sineması, Remake, Remix, Rip-Off: About Copy Culture & Turkish Pop Cinema”. Sinematek.tv her gün yaptığı duyurularla yeni bir film paylaşmayı sürdürecek.

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